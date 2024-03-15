Erdal Şanlı kimdir? CHP Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı Erdal Şanlı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Han Belediye Başkan adayı ise Erdal Şanlı. Erdal Şanlı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERDAL ŞANLI KİMDİR?

6 Ağustos 1962 tarihinde Han ilçesinde doğan Erdal Şanlı, 30 yıl boyunca TCDD-TÜLOMSAŞ'ta hizmet verdi. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programını tamamladı. Ayrıca, birçok sivil toplum örgütünde aktif rol aldı ve TÜMRAYDER Başkanlığı ile Demiryol-İş Sendikası delegeliği gibi görevler üstlendi. Siyasi kariyerine 1980 yılında CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Şanlı, daha sonra SODEP, SHP ve DSP gibi partilerde de siyaset yaptı. 20. dönem milletvekili adayı olarak CHP'den seçildi. 2009 yılında DSP'den Tepebaşı ilçesi İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi.

Erdal Şanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'nda küresel tehditler, terörizm, kriz yönetimi, psikopolitik, global liderlik ve yerel yönetimler konularında sertifikalar aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Han Belediye Başkanı seçilen Erdal Şanlı, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde tekrar CHP'nin Eskişehir Han ilçesi Belediye Başkanı olarak seçildi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.