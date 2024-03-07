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Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli?

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MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli?

Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal nereli? Detaylar haberimizdedir…

ERDAL DAL KİMDİR?

Kalecik Gökdere'de 1983 yılında doğan Erdal Dal, 2014 ve 2019 yıllarındaki Yerel Seçimlerde Belediye Encümeni olarak seçildi. Özel sektördeki görevinin yanı sıra yaklaşık bir yıldır da Kalecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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