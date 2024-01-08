Erdal Arıkan kimdir, nereli? AK Parti Bingöl adayı Erdal Arıkan hayatı ve biyografisi! Erdal Arıkan ne mezunu?

Türkiye, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere odaklanırken, AK Parti'nin belirleyeceği belediye başkan adayları büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti, İstanbul dahil olmak üzere 26 ilin adaylarını tanıttığı özel Aday Tanıtım Toplantısı'nı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Bu bağlamda Bingöl Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Erdal Arıkan'ın hayatı ve kariyeri, seçim öncesinde yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Peki, Erdal Arıkan kimdir, nereli? Erdal Arıkan ne mezunu? Detaylar haberimizde...

ERDAL ARIKAN KİMDİR?

Bingöl'de 1970'de dünyaya gelen Arıkan, 1998'de Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. Arıkan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Bingöl Belediye Başkanı seçildi.

Erdal Arıkan, evli ve üç çocuk babası.