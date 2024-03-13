Ercan Sönmez kimdir? Gelecek Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ercan Sönmez kimdir? Gelecek Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez kaç yaşında, nereli?
Ercan Sönmez kimdir? Gelecek Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ercan Sönmez kimdir? Gelecek Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez nereli? Detaylar haberimizdedir…
ERCAN SÖNMEZ KİMDİR?
Ercan Sönmez, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.