Ercan Deniz kimdir? Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz'in arası neden kötü? Ercan Deniz kaç yaşında, nereli?

Türk müzik ve sinema dünyasının sevilen ismi Özcan Deniz, başarılı kariyerinin yanı sıra aile ilişkileriyle de sık sık gündeme geliyor. Son zamanlarda ise özellikle Ercan Deniz ile arasındaki gerginlik, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İki isim arasındaki anlaşmazlığın nedenleri ve aralarındaki soğukluğun sebepleri merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERCAN DENİZ KİMDİR?

Ercan Deniz, Türk müzik ve sinema dünyasının önde gelen isimlerinden Özcan Deniz'in ağabeyidir. Uzun yıllar boyunca kardeşiyle birlikte çalışan Ercan Deniz, kamuoyunda genellikle Özcan Deniz'in menajeri ve yapımcısı olarak tanındı. Ancak son dönemde iki kardeş arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sıkça gündeme gelmektedir. Bu gerginlik, ailevi boyutunun ötesinde iş ilişkilerine de yansımıştır.

ERCAN DENİZ NE İŞ YAPIYOR?

Ercan Deniz, geçmişte sahne ve televizyon projelerinde menajerlik ve yapımcılık görevlerinde bulunmuştur. Özellikle kardeşi Özcan Deniz'in kariyerinde arka planda yer alan isimlerden biri olarak tanınmıştır. Zamanla yapımcılık faaliyetlerine ağırlık veren Ercan Deniz'in ismi, medya sektöründeki bazı ticari girişimlerle de anılmıştır. Ancak son yıllarda bu alandaki faaliyetlerinden çok, aile içi sorunlar ve kamuoyuna yansıyan açıklamalarıyla gündeme gelmektedir.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'da doğan, Türk müzik ve sinema dünyasının çok yönlü isimlerinden biridir. Aslen Aydın'ın Söke ilçesindendir. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Deniz, 1990'ların başında çıkardığı albümlerle büyük bir çıkış yakalayarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Müzikteki başarısını oyunculuğa da taşıyan Özcan Deniz, özellikle romantik dizilerde ve dram yapımlarında gösterdiği performanslarla ekranların sevilen yüzü hâline geldi. "Asmalı Konak", "Haziran Gecesi", "Karagül" ve "İstanbullu Gelin" gibi reyting rekorları kıran dizilerde başrol oynayarak oyunculuk kariyerini pekiştirdi.

Sadece oyunculukla kalmayıp, senaristlik ve yönetmenlik de yapan Deniz; "Evim Sensin", "Sevimli Tehlikeli" ve "Öteki Taraf" gibi filmlerde hem kamera önünde hem de arkasında yer aldı.

Hem müzikte hem sinemada üretken kimliğiyle tanınan Özcan Deniz, zaman zaman özel hayatı ve aile ilişkileriyle de magazin gündeminde yer almaktadır.

ERCAN DENİZ İLE ÖZCAN DENİZ'İN ARASI NEDEN KÖTÜ?

Türk müziğinin ve televizyon dünyasının tanınmış ismi Özcan Deniz, son dönemde kariyerinden çok aile içi sorunlarıyla gündemde. Özellikle abisi Ercan Deniz ile yaşadığı anlaşmazlıklar, magazin basınında geniş yer buluyor.

İki kardeşin arasındaki gerginliğin temelinde maddi konular ve iş ortaklığına dair anlaşmazlıklar yer alıyor. Yıllarca birlikte çalışan ve birbirine destek olan ikili, zamanla mal paylaşımı, şirket hakları ve telif gelirleri gibi konularda fikir ayrılığına düştü.

Özcan Deniz'in iddiasına göre, abisi bazı taşınmazları kendi üzerine geçirdi ve maddi çıkar çatışmaları yaşandı. Öte yandan Ercan Deniz de kardeşinin kendisine karşı haksızlık yaptığını ve mağdur edildiğini öne sürüyor.

Bu süreçte taraflar birbirlerini kamuoyuna açık bir şekilde eleştirdi. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki, Özcan Deniz abisi hakkında koruma kararı aldırdı ve ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Yaşanan bu olaylar, iki kardeşin ilişkisini kopma noktasına getirirken, sevenlerini de hayal kırıklığına uğrattı. Şu an için aralarındaki sorunların ne zaman çözüleceği ya da çözülüp çözülmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

ÖZCAN DENİZ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA!

Konser verdiği sırada açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, "Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim." sözleriyle şaşkınlık yarattı.