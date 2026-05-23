Harry Kane varsa sorun yok! Bayern Münih Almanya Kupası şampiyonu
Almanya Kupası finalinde Bayern Münih, Stuttgart'ı Harry Kane'in attığı 3 golle 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 3-0'lık skorla kazandı.
HARRY KANE'DEN 3 GOL
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 55 ve 80 ve 90+2. dakikada İngiliz santrfor Harry Kane kaydetti. Kane, bu sezon Alman devinde 61 gole ulaşarak sezonu bu gol sayısında tamamladı.
SEZONU 2 KUPAYLA TAMAMLADI
Bundesliga'da da şampiyon olan Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Bayern Münih, Almanya Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla tamamladı.
ATAKAN KARAZOR SÜRE ALMADI
Sebastian Hoeneb yönetimindeki Stuttgart'ta forma giyen milli oyuncu Atakan Karazor, zorlu karşılaşmada süre almadı.