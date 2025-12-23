Epic Games'te 279 TL değerindeki Paradise Killer için bugün son fırsat

Epic Games Store, yılın son ücretsiz oyun fırsatlarından biriyle oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Dijital mağazada normalde yaklaşık 279 TL değerindeki kült yapım Paradise Killer, sadece bugün için ücretsiz olarak sunuluyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen oyuncuların Acele Etmesi Gerekiyor.

Paradise Killer, açık dünya gizem ve suç çözme deneyimiyle dikkat çeken bir indie oyunu. Oyuncular, Paradise Adası'nda geçen karanlık ve sürükleyici bir cinayet davasını çözmek için ipuçlarını toplayıp kendi mantıklarına göre yorumlar yaparak ilerliyorlar. Oyunun özgün hikâyesi, atmosferi ve rejeneratif oynanışı ile pek çok oyuncunun ilgisini çektiği biliniyor.

Epic Games Store'un haftalık ücretsiz oyun kampanyalarının bir parçası olarak sunulan bu fırsatta, oyunu Epic hesabınıza eklediğiniz takdirde kalıcı olarak sahip olabiliyorsunuz. Ancak kampanyanın süresi sınırlı olduğu için bugün içinde oyunu kütüphaneye eklemek önemli.

Oyuncuların bu fırsattan yararlanmak için yapması gereken tek şey Epic Games Launcher üzerinden mağazaya giriş yapmak ve Paradise Killer sayfasında yer alan "Ücretsiz Al" butonuna tıklamak.

Epic Games'in, yıl boyunca ücretsiz oyun kampanyalarıyla oyunculara sunduğu fırsatlar, dijital oyun kütüphanesini genişletmek isteyenler için kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. Paradise Killer kampanyası da bu yılın son büyük tekliflerinden biri olarak öne çıkıyor