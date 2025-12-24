Haberler

Epic Games Store'da bugünün ücretsiz oyunu: Bloodstained: Ritual of the Nigh

Güncelleme:
Epic Games Store, bu haftanın ücretsiz oyunu olarak Bloodstained: Ritual of the Night'ı oyuncularla buluşturdu. Normalde 1048 TL fiyatla satılan oyun, sınırlı bir süre için tamamen ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

Oyun dünyasının popüler dijital mağazalarından Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun kampanyasına bir yenisini daha ekledi. Bu hafta platformun ücretsiz oyun listesinde yer alan yapım, oyuncular tarafından beğenilen aksiyon-macera türündeki Bloodstained: Ritual of the Night oldu.

Normalde dijital mağazada 1048 TL civarında satış fiyatına sahip olan Bloodstained: Ritual of the Night, sınırlı bir süre için Epic Games kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Oyun severler, söz konusu süre içinde oyunu hesaplarına ekledikleri takdirde kalıcı olarak kütüphanelerinde tutabilecekler.

Bloodstained: Ritual of the Night, gotik atmosferi, zengin karakter gelişimi ve etkileyici oynanışıyla tanınan bir yapım. Oyuncular, düşmanlarla dolu bir dünyada ilerlerken farklı silahlar, beceriler ve büyüler kullanarak zorluklarla mücadele ediyor.

Epic Games Store'un ücretsiz oyun kampanyası, her hafta değişen oyunlarla oyunculara önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bloodstained: Ritual of the Night da bu kampanyanın son halkası olarak oyuncuların beğenisine sunuldu. Oyunu ücretsiz olarak almak için mağaza sayfasını ziyaret etmek ve "Ücretsiz" etiketiyle sunulan oyun teklifini indirime eklemek yeterli olacak.

Yakupcan Aydemir
