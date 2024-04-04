Engin Polat ve Dilan Polat son durum! Dilan ve Engin Polat serbest mi bırakıldı? Polat çifti hakkındaki son karar ne?

Geçtiğimiz kasım ayında Türkiye'nin gündemine oturan bir konu da Dilan ve Engin Polat olmuştu. Haklarındaki birçok suçlama ile tutuklanan Engin, Dilan Polat çifti belirli aralıklarla hakim karşısına çıkıyor. Son olarak Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlatmak iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan çiftin son durumu merak ediliyor. Engin Polat ve Dilan Polat son durum! Dilan ve Engin Polat serbest mi bırakıldı? Polat çifti hakkındaki son karar ne? İşte tüm ayrıntılar...

ENGİN, DİLAN POLAT SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmişti. Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "Mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, Dilan ve Engin Polat'ın avukatının tutukluluklarına itiraz etmesi üzerine, tutukluluklarının devamına karar vermiştir.

POLAT ÇİFTİ KAÇMAYA MI YELTENDİ?

İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi. Mahkeme kararında, sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kaldıkları sürenin bu süreye oranı, dosyadaki kanıt durumu ve kaçma şüphesi gibi unsurları dikkate aldı.