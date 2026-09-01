Engelli Emekliliğinde Kontrol Muayenesi Uyarısı

Sosyal güvenlik uzmanı Ekrem Sarısu, engelli emekliliğinde süreli raporla emekli edilen vatandaşları ilgilendiren kontrol muayenesi sürecini köşesine taşıdı. Okuru Cemile Koyuncu, 1971 doğumlu olduğunu, 5 Mayıs 1990 SSK girişi ve 3315 gün prim ödemesi bulunduğunu, engelli statüsünde bir yıl süreyle emekli edildiğini belirterek kalıcı emeklilik yolunu sordu.

Sarısu, SGK'nın bu durumda bir yıl sonra kontrol muayenesi şartı koyduğunu, sağlık durumunda iyileşme görülmezse emekliliğin devam edeceğini söyledi. Ancak heyet raporu oranı yüzde 40'ın altına düşerse emekli aylığının yasa gereği kesileceğini ifade etti. Aylığın kesilmesi durumunda, vatandaşın 285 gün daha prim ödeyerek toplam primini 3600 güne tamamlaması gerektiğini ve 58 yaşını dolduracağı 2029 yılında normal statüden emeklilik hakkı kazanabileceğini aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi