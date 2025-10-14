Haberler

Enes Batur ' Hayal mi Gerçek mi?' full kesintisiz izle: Enes Batur ' Hayal mi Gerçek mi?' nereden izlenir konusu ne?
"ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ?" İZLE

"Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filmini izlemek için tıklayın.

"ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ?" KONUSU NE?

Enes Batur okulda her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar.

"ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ?" OYUNCULARI

  • Enes Batur
  • Ceyda Düvenci
  • Bekir Aksoy
  • Kerem Fırtına
  • Uras Benlioğlu
  • Çağla Demirel
  • Duru Önver
  • Efecan Koçyiğit
  • Başak Karahan
  • Baturay Anar
  • Atakan Özyurt
  • Bilal Hancı
  • Fatih Yasin
  • Şeyda Erdoğan
  • Burak Güngör
  • Ruhi Çenet
  • Kaya Giray
  • Sarp Atilla
  • Sude Çınar
  • Berk Güler
500
