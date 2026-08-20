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Enerji Bakanlığı önünde eylem yapan 100'den fazla madenci gözaltına alındı

Enerji Bakanlığı önünde eylem yapan 100'den fazla madenci gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Enerji Bakanlığı önünde eylem yapan 100'den fazla madenci gözaltına alındı
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Bağımsız Maden-İş Sendikası, haklarını almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 11 gündür eylem yapan yaklaşık 100 madencinin gözaltına alındığını duyurdu. Sendika, kamuoyuna destek çağrısında bulundu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan madencilerin gözaltına alındığını duyurdu.

"100 MADENCİ GÖZALTINA ALINDIK"

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haklarını almak için Bakanlık önünde eylem yapan madencilere müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Hırsızlar dışarıda madenci içeride! 100 madenci gözaltına alındık, gözaltı sırasında basın darp edildi. Tüm kamuoyunu ses vermeye çağırıyoruz. Yeraltından geldik, hakkımız için geldik!" denildi.

11 GÜNDÜR EYLEMDELER

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin haklarını alma talebiyle 11. gündür Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem düzenliyordu.

Kaynak: ANKA
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