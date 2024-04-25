ENERCİ SÖZLERİ! Dilan Polat Enerji şarkısının sözleri!
ENERCİ SÖZLERİ! Dilan Polat Enerji şarkısının sözleri! Ünlü şarkıcı Dilan Polat, yeni şarkısı 'Enerji'nin sözlerini paylaştı. Şarkı, Polat'ın enerjik tarzını ve güçlü vokallerini yansıtıyor. Şarkının sözleri hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
Dilan Polat'ın yeni çıkardığı "Enerci" isimli şarkısıyla ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son zamanlarda dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Enerci" adlı şarkısıyla hayranlarını heyecanlandıran Dilan Polat'ın şarkı sözleri merak konusu oldu. İşte Dilan Polat'ın seslendirdiği "Enerci" şarkısının sözleri... ENERCİ SÖZLERİ! Dilan Polat Enerji şarkısının sözleri!
DİLAN POLAT ENERCİ SÖZLERİ
Eğlendiriyo' beni dedikodularınız
Yüzüme gülüp ardımdan konuşmalarınız
Ne gözünüz tutar ne de beddualarınız
Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız
Görüyorum her köşe başında taklidimi
Utanmadan bi' de soruyo', "Benziyo'z d'i' mi?"
Hadi canım, hadi öteye, haydi bas geri
Takdir etmek isterdim bu vizyonsuz azmini
Yüzde yüz enerci, bu nası' bi' sinerji?
Tek tek ediyorum hater'larımı alerji
Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci?
Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci
Yüzde yüz enerci, bu nasıl bi' sinerji?
Tek tek ediyorum hater'larımı alerji
Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci?
Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci
Yok, bende olan sende
Kalite gör sayemde
Okunmaz esamen de
Adımın geçtiği hiçbir yerde
Ağzınla kuş tutsan, istiareye yatsan
Cürmün kadar yer yakarsın, canım, ateş olsan
İkinci bi' şansın belki de olurdu
Milyarda bir olsa da Hindistan'da doğsan
Yüzde yüz enerci, bu nası' bi' sinerji?
Tek tek ediyorum hater'larımı alerji
Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci?
Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci
Yüzde yüz enerci, bu nası' bi' sinerji?
Tek tek ediyorum hater'larımı alerji
Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci?
Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci
Yüzde yüz enerci, bu nası' bi' sinerji?
Tek tek ediyorum hater'larımı alerji
Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci
Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci
Yüzde yüz enerci, bu nası' bi' sinerji?
Tek tek ediyorum hater'larımı alerji
Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci
Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci
Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)
Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)
Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)
Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz enerci
Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)
Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)
Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)
Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz enerci
(Yüzde yüz enerci)
Saçmalama, Engin
Ya
Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz enerci
(Yüzde yüz enerci)
Bak nası' geldi enerci