Dilan Polat'ın yeni çıkardığı "Enerci" isimli şarkısıyla ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son zamanlarda dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Enerci" adlı şarkısıyla hayranlarını heyecanlandıran Dilan Polat'ın şarkı sözleri merak konusu oldu. İşte Dilan Polat'ın seslendirdiği "Enerci" şarkısının sözleri... ENERCİ SÖZLERİ! Dilan Polat Enerji şarkısının sözleri!

DİLAN POLAT ENERCİ SÖZLERİ

Eğlendiriyo' beni dedikodularınız

Yüzüme gülüp ardımdan konuşmalarınız

Ne gözünüz tutar ne de beddualarınız

Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız

Görüyorum her köşe başında taklidimi

Utanmadan bi' de soruyo', "Benziyo'z d'i' mi?"

Hadi canım, hadi öteye, haydi bas geri

Takdir etmek isterdim bu vizyonsuz azmini

Yüzde yüz enerci, bu nası' bi' sinerji?

Tek tek ediyorum hater'larımı alerji

Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci?

Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci

Yüzde yüz enerci, bu nasıl bi' sinerji?

Tek tek ediyorum hater'larımı alerji

Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci?

Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci

Yok, bende olan sende

Kalite gör sayemde

Okunmaz esamen de

Adımın geçtiği hiçbir yerde

Ağzınla kuş tutsan, istiareye yatsan

Cürmün kadar yer yakarsın, canım, ateş olsan

İkinci bi' şansın belki de olurdu

Milyarda bir olsa da Hindistan'da doğsan

Yüzde yüz enerci, bu nası' bi' sinerji?

Tek tek ediyorum hater'larımı alerji

Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci?

Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci

Yüzde yüz enerci, bu nası' bi' sinerji?

Tek tek ediyorum hater'larımı alerji

Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci?

Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci

Yüzde yüz enerci, bu nası' bi' sinerji?

Tek tek ediyorum hater'larımı alerji

Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci

Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci

Yüzde yüz enerci, bu nası' bi' sinerji?

Tek tek ediyorum hater'larımı alerji

Um'rumda mı, değil hiç, hanginiz ikinci

Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerci

Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)

Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)

Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)

Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz enerci

Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)

Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)

Yüzde yüz enerci (yüzde yüz enerci)

Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz enerci

(Yüzde yüz enerci)

Saçmalama, Engin

Ya

Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz enerci

(Yüzde yüz enerci)

Bak nası' geldi enerci