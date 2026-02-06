Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

6 Şubat 2023'te 11 ilimiz, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

"YÖRESEL COĞRAFİ KOŞULLARA UYGUN BİR KÖY İNŞA ETTİK"

Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, depremlerinin 3. yıl dönümünde Kahramanmaraş Kızılseki'de Haberler.com mikrofonuna açıklamalarda bulundu. Oral, "Hem Kızılseki köyünde hem diğer köylerimizde öncelikle en sağlam zemini bulmamız gerekiyordu. Zemini uygun olan bir alan bularak, burayı seçmiş olduk. Akabinde gerekli sondajlar yapılarak zeminin taşıma gücü hesaplandı ve köyümüzü inşa ettik. Zemine uygun, radye temel olacak şekilde 11 farklı tipte projemizi buraya adapte ettik. Yöresel mimari koşullara uygun olacak şekilde bir köy inşa ettik" dedi.

Oral şöyle devam etti:

"Bu köyümüzde 110 adet hak sahibimiz vardı, hepsinin evini tamamladık ve teslim ettik. İlimizin genelinde 15.600 adet köy konutumuzu bitirerek teslim ettik. Depremden etkilenen 11 ilde ise 66.000 adet köy evimizi bitirerek teslim etmiş olduk.

Oral, "Köy evleri hangi deprem şartlarına göre yapıldı?" sorusuna karşılık, "Hesaplar yapılırken, o yörede yaşanabilecek en şiddetli depremi karşılayacak şekilde projelendirildi" ifadelerini kullandı.