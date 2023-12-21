Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık gecesi bu gece mi yarın mı merak ediliyor. Peki, En uzun gece ne zaman, bugün mü, bu gece mi? En uzun gece ve en kısa gün hangi gün olacak, 21 Aralık mı? İşte detaylar...

En uzun gece ne zaman, bugün mü, bu gece mi? En uzun gece kaç saat sürecek? En uzun gece ve en kısa gün hangi gün olacak, 21 Aralık mı?

Bugün Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede ise en uzun gece yaşanır. Vatandaşlar, 21 Aralık tarihinin önemi nedir, neden bugün en uzun gece yaşanıyor, neden en kısa gündüz yaşanıyor merak etti. Peki, En uzun gece ne zaman, bugün mü, bu gece mi? En uzun gece ve en kısa gün hangi gün olacak, 21 Aralık mı? En uzun gece bu gece mi olacak? En uzun gece kaç saat sürecek?

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümü, (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

EN UZUN GECE BUGÜN MÜ YAŞANACAK? (21 ARALIK 2022 SALI-ÇARŞAMBA)

Evet Kuzey yarım kürede en uzun gece bugün olacaktır. Haliyle en kısa gündüz de bugün olmuş oluyor. Kısacası şöyle anlatabiliriz:

21 Aralık Çarşamba 2022 : Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanacak.

Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanacak. 21 Aralık Çarşamba 2022 : Kuzey yarım kürede en kısa gündüz yaşanacak.

Kuzey yarım kürede en kısa gündüz yaşanacak. 21 Aralık Çarşamba 2022 : Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanacak.

Güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanacak. 21 Aralık Çarşamba 2022 : Güney yarım kürede en kısa gece yaşanacak.

EN KISA GÜNDÜZ NE ZAMAN?

En kısa gündüz 21 Aralık 2022 tarihinde olacak. Yani yarın ülkemizde 21 Aralık Çarşamba günü en kısa gündüz yaşanacak.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

En uzun gece 21 Aralık 2022 tarihinde olacak. Yani bu gece 21 Aralık Çarşamba gecesi en uzun gece olacaktır.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRECEK?

21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da yaşanacak. Hatay, böylece yılın en uzun gündüzünü yaşamış olacak.

21 ARALIK GÜNÜ NELER OLACAK? NEDEN EN UZUN GECE?

Kış dönümü olarak bilinen 21 Aralık'ta, Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı olarak kabul görür. 21 Aralık günü yılın en kısa günü, gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel açıdan da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu tarihte ayrıca, Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün meydana gelir, mevsimlerin başlangıcı olarakta bilinir.

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks yani gece – gündüzün eşitlendiği zaman aralığı, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir. Günlerin değişikliğe uğradığı 21 Aralık'ta, Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ni teğet geçer.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi, güneş ışınlarını alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihle birlikte güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nde gölge boyları kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre'de yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.