Haberler

En çok değiştirilen soy isimlerinin listesi açıklandı

En çok değiştirilen soy isimlerinin listesi açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre çok sayıda vatandaş, günlük hayatta alay konusu olabilen ya da olumsuz çağrışım yapan soyisimlerini değiştirme taleplerinde bulundu. Bu kapsamda en sık değiştirilen soyisimler kamuoyuyla paylaşıldı.

  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 'Top' soyismi, değişiklik taleplerinde ilk sırada yer aldı.
  • 'Koyun' ve 'Satılmış' soyisimleri, değişiklik taleplerinde 'Top' soyismini takip etti.
  • Değişiklik taleplerinde öne çıkan diğer soyisimler arasında 'Çakal', 'Deli', 'Karabaş', 'Çürük', 'Çıplak' ve 'Kör' bulunuyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, vatandaşlar günlük hayatta alay konusu olabilen ya da olumsuz çağrışım yapan soyisimlerini değiştirme taleplerinde bulundu. Bu kapsamda en sık değiştirilen soyisimler kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan incelemelere göre 'Top' soyismi, değişiklik taleplerinde ilk sırayı aldı. Onu 'Koyun' ve 'Satılmış' soyisimleri takip etti.

LİSTENİN BAŞINDA "TOP" VAR

Yapılan incelemelere göre "Top" soyismi, değişiklik taleplerinde ilk sırayı aldı. Onu sırasıyla "Koyun" ve "Satılmış" soyisimleri takip etti.

DİĞER ÖNE ÇIKAN SOYİSİMLER

Vatandaşların değişiklik talebinde bulunduğu diğer soyisimler arasında şu isimler dikkat çekti:

Çakal

Deli

Karabaş

Çürük

Çıplak

Kör

Ayrıca, yazım açısından sık hata yapılabilen ve anlaşılır olmayan soyisimler de listede üst sıralarda yer aldı; örneğin "Coşkun" gibi isimler vatandaşların düzeltme taleplerinde öne çıktı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Resmi açıklama geldi! İşte dev derbinin tarihi ve saati