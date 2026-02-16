En çok değiştirilen soy isimlerinin listesi açıklandı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre çok sayıda vatandaş, günlük hayatta alay konusu olabilen ya da olumsuz çağrışım yapan soyisimlerini değiştirme taleplerinde bulundu. Bu kapsamda en sık değiştirilen soyisimler kamuoyuyla paylaşıldı.
- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 'Top' soyismi, değişiklik taleplerinde ilk sırada yer aldı.
- 'Koyun' ve 'Satılmış' soyisimleri, değişiklik taleplerinde 'Top' soyismini takip etti.
- Değişiklik taleplerinde öne çıkan diğer soyisimler arasında 'Çakal', 'Deli', 'Karabaş', 'Çürük', 'Çıplak' ve 'Kör' bulunuyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, vatandaşlar günlük hayatta alay konusu olabilen ya da olumsuz çağrışım yapan soyisimlerini değiştirme taleplerinde bulundu. Bu kapsamda en sık değiştirilen soyisimler kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan incelemelere göre 'Top' soyismi, değişiklik taleplerinde ilk sırayı aldı. Onu 'Koyun' ve 'Satılmış' soyisimleri takip etti.
LİSTENİN BAŞINDA "TOP" VAR
Yapılan incelemelere göre "Top" soyismi, değişiklik taleplerinde ilk sırayı aldı. Onu sırasıyla "Koyun" ve "Satılmış" soyisimleri takip etti.
DİĞER ÖNE ÇIKAN SOYİSİMLER
Vatandaşların değişiklik talebinde bulunduğu diğer soyisimler arasında şu isimler dikkat çekti:
Çakal
Deli
Karabaş
Çürük
Çıplak
Kör
Ayrıca, yazım açısından sık hata yapılabilen ve anlaşılır olmayan soyisimler de listede üst sıralarda yer aldı; örneğin "Coşkun" gibi isimler vatandaşların düzeltme taleplerinde öne çıktı.