En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var
Güncelleme:
İngiltere'de araç hırsızlıklarına ilişkin çarpıcı veriler açıklandı. Geçtiğimiz yıl ülkede en çok çalınan araç Türkiye'de de çok satılan Ford Fiesta (4 bin 446) olurken onu 1.727 vakayla Volkswagen Golf ve 1.700 hırsızlıkla Ford Focus izledi.

  • Ford Fiesta, Birleşik Krallık'ta 2024 yılında 4.446 vakayla en çok çalınan otomobil modeli oldu.
  • Volkswagen Golf 1.727 ve Ford Focus 1.700 vakayla en çok çalınan araçlar listesinde ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
  • Range Rover Evoque, BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi, en çok çalınan 10 model arasında lüks segment araçları olarak listelendi.

Birleşik Krallık'ta 2024 yılı boyunca yaşanan araç hırsızlıklarına dair dikkat çekici veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Geçici araç sigortası şirketi Tempcover tarafından, DVLA (Araç Tescil Kurumu) kayıtlarına dayanarak hazırlanan rapora göre, en çok çalınan otomobil modeli Ford Fiesta oldu.

EN ÇOK ÇALINAN ARAÇ FORD FIESTA

Araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl İngiltere genelinde 4 bin 446 Ford Fiesta çalındı. Bu rakam, günde ortalama 12 aracın kaybolduğu anlamına geliyor. Fiesta'yı 1.727 vakayla Volkswagen Golf ve 1.700 hırsızlıkla Ford Focus izledi.

LÜKS SEGMENTTEKİ ARAÇLAR DA HIRSIZLARIN RADARINDA

Rapor, yalnızca yaygın modellerin değil, lüks segmentteki araçların da hırsızların radarında olduğunu ortaya koydu. Range Rover Evoque, BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi, 2024'te en çok çalınan 10 model arasında yer aldı. Bu araçların genellikle ihracat amacıyla çalındığı ve yurt dışına kaçırılarak satıldığı belirtildi.

Tempcover'ın verileri, Ferrari hırsızlıklarında kayda değer bir azalma yaşandığını da ortaya koydu. 2023 yılında 43 Ferrari çalınırken, 2024'te bu sayı yalnızca 3'e geriledi. Uzmanlar, bu düşüşü gelişen güvenlik sistemleri ve araç takip teknolojilerindeki ilerlemelere bağlıyor.

İNGİLTERE'DE EN ÇOK ÇALINAN 10 OTOMOBİL

1- Ford Fiesta – 4.446

2- Volkswagen Golf – 1.727

3- Ford Focus – 1.700

4- Toyota RAV4 – 1.260

5- BMW 3 Serisi – 1.207

6- Range Rover Evoque – 1.079

7- Nissan Juke – 1.027

8- Mercedes-Benz C-Serisi – 1.024

9- Range Rover Sport – 950

10- Vauxhall Corsa – 870

