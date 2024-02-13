En çok aldatan burçlar hangileri? Hangi burçlar daha çok aldatır? Bu burçlardan uzak durun!

En fazla aldatma meyilli olan burçlar hangileri? En çok hangi burç aldatır? Astroloji birçok insanın kişisel özelliklerini anlamak adına başvurduğu bir rehber olarak adlandırılıyor. Bu özellikler arasında en çok çapkın olan burçlar ise merak ediliyor. Peki en çok hangi burç aldatabilir? İşte uzak durulması gereken o burçlar…

EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ALDATIR?

Astroloji ile yakından ilgilenen kişiler, karşılaştıkları kişilerin özelliklerini ve potansiyellerini burçlarını araştırarak bilgi edinebiliyor. Son dönemlerde ilişkilerde sıkça yaşanan "aldatma" olayı ise bu kez mercek altına alınan konu oldu. Astroloji meraklıları çapkınlık derecesinin yüksek olduğu burçları araştırmaya başladı. Bu burçlar arasında en fazla öne çıkan burç ise ikizler. İkizleri balık, koç, terazi ve akrep burçları takip ediyor. İşte o burçların özellikleri;

İKİZLER

Flörtöz yönleri ile dikkat çeken ikizler burcu; konuşmayı, anlatmayı, kur yapmayı ve fikir alışverişini sever. Yaşadıkları ilişkide fazla beklenti içine girmezler. Bu nedenle ilgileri hemen farklı bir adaya kayabilir.

BALIK

Aşka aşık olan balık burcu romantik, düşünceli, kibar olarak bilinir. Bu kişiler kendilerini bir aşka kapatmazlar. Aynı zamanda balık burçları bir başkasına aşık olmaya fazlaca meyillidir.

KOÇ

Sosyalleşmeyi hayat felsefesi edinen Koç burçları, dışa dönük oldukları kadar girişkenlerdir. Aşık olduğu kişiye fazlaca önem veren bu burçların gözleri kolaylıkla dışarıya kayabilir. Çapkınlık yapmayı severler.

TERAZİ

Flörtözlüğü seven terazi burçları, ilgi ve alaka görmeye de bayılır. Bir kişiyi kolayca sevebilir ve kimseyi reddedemezler. Gözlerine hoş gelen kişilerin peşlerinden koşabilirler.

AKREP

Tutku dolu yanlarıyla bilinen akrepler gizli kapaklı sır perdesi bulunan olaylara karşı koyamaz. Sessiz ve derinden aldatır.

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