Gazetecilik kariyeriyle ön plana çıkan Emrullah Erdinç'in kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Emrullah Erdinç'ın hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Başarılı gazeteci Emrullah Erdinç'in eserleri nelerdir? Peki, Emrullah Erdinç kimdir? Emrullah Erdinç kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

EMRULLAH ERDİNÇ KİMDİR?

Emrullah Erdinç, 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. Gazetecilik kariyerine 1996 yılında Günaydın gazetesinde başlamış ve ardından Hürriyet ve Akşam gazetelerinde muhabir olarak görev yapmıştır. 1999 yılında ATV haber merkezine katılarak televizyon haberciliğine adım atan Erdinç, Sabah gazetesinde "Üstü Çizilmiş Kişiler" başlıklı köşe yazarlığı yapmıştır. Daha sonra CNN Türk Haber Merkezinde polis ve adliye muhabiri olarak çalışmış, 2018-2023 yılları arasında ise Kanal D Haber Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Meslek hayatı boyunca Sedat Simavi Ödülü'ne layık görülen Erdinç, aynı zamanda edebi çalışmalara da imza atmıştır. Emrullah Erdinç, evli olup bir çocuk babasıdır.

Emrullah Erdinç'in Kitapları