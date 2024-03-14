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Emrah Kan kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Saimbeyli Belediye Başkan adayı Emrah Kan kaç yaşında, nereli?

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Emrah Kan kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana- Saimbeyli Belediye Başkan adayı Emrah Kan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Adana -Saimbeyli Belediye Başkan adayı olan Emrah Kan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Emrah Kan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Emrah Kan kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Saimbeyli Belediye Başkan adayı Emrah Kan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

EMRAH KAN KİMDİR?

Emrah Kan, Yeniden Refah Partisi Adana- Saimbeyli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Adana - Saimbeyli Belediye Başkan adayı Emrah Kan memurdur ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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