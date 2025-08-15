stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmanın ayrıntıları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, soruşturmada adı geçen dikkat çeken isimlerden biri de Emrah Bağdatlı oldu. Emrah Bağdatlı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Emrah Bağdatlı kimdir? Emrah Bağdatlı nerede, hangi görevlerde bulundu?

EMRAH BAĞDATLI KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB soruşturması kapsamında, 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu isimler arasında Emrah Bağdatlı da yer almakta. Medya sektöründe faaliyet gösterdiği bilinen Bağdatlı hakkında ise kapsamlı biyografik bilgi henüz kamuoyuna yansımamış durumda. Soruşturmanın detayları ve Bağdatlı'nın durumu yakından takip ediliyor.

EMRAH BAĞDATLI NEREDE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan isimlerden biri olan Emrah Bağdatlı, polis ekiplerinin evine yaptığı baskın sırasında bulunamadı ve firari olduğu ortaya çıktı. 4 Mart'ta İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda bazı çalışanların bilgisayarlarına el konulmuştu. Bağdatlı'nın ise bu operasyonun hemen ardından, 5 Mart'ta İpsala üzerinden yurt dışına çıkarak Amerika'ya kaçtığı belirlendi. İddialara göre, Bağdatlı takip edilmemek için telefonunu evde bırakırken, bu kaçışın Murat Ongun tarafından da bilindiği ve onaylandığı ileri sürüldü. Ayrıca, Bağdatlı'nın 2022-2024 yılları arasında kendisine bağlı şirketler aracılığıyla İBB iştirakleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60'tan fazla ihale aldığı öne sürülüyor.

EMRAH BAĞDATLI NE İŞ YAPIYOR?

Emrah Bağdatlı, medya ve iletişim alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor. Uzun yıllar Medya A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulunan Bağdatlı'nın, özellikle belediyeye bağlı medya projelerinde aktif şekilde yer aldığı biliniyor. Ayrıca, belediyeye bağlı iştirak şirketlerinde gerçekleştirilen bazı ihalelerde etkili olduğu iddiaları gündemde. Murat Ongun ile birlikte birçok projede yer alan Bağdatlı'nın, adı geçen belgelerde medya sektöründeki farklı firmalarla ilişkili olduğu ve bu firmalar aracılığıyla çok sayıda ihale sürecini yönettiği ifade ediliyor.

EMRAH BAĞDATLI MURAT ONGUN İLE NASIL BİR BAĞLANTIYA SAHİP?

Emrah Bağdatlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş.'de Murat Ongun'un yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İddialara göre, her iki isim belediye iştiraklerinin medya projelerinde birlikte çalışmış ve bazı ihalelerde ortak kararlar almıştır. Ayrıca, Bağdatlı'nın yurt dışına çıkış sürecinden Ongun'un haberdar olduğu ve bu duruma onay verdiği öne sürülmektedir. İkilinin 2022-2024 yılları arasında birçok ihale ve proje sürecinde birlikte hareket ettiği belirtilmektedir.