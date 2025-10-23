Haberler

Emrah Altıntoprak kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Emrah Altıntoprak kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
"Kızılcık Şerbeti" dizisinin dikkat çeken oyuncularından Emrah Altıntoprak, Mustafa karakteriyle ekranlarda izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Başarılı performansı ve güçlü oyunculuk yeteneğiyle adından söz ettiren Altıntoprak, kariyerinde yeni projelerle adım adım ilerliyor. Peki, Emrah Altıntoprak kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen yüzlerinden Emrah Altıntoprak, Mustafa rolüyle izleyicilerin kalbini kazanmaya devam ediyor. Sahne ve ekran tecrübesini başarıyla harmanlayan oyuncu, oyunculuk kariyerinde yeni sayfalar açmaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMRAH ALTINTOPRAK KİMDİR?

Emrah Altıntoprak, 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Lisede tiyatro ile tanışan Altıntoprak, belediye tiyatrosunda iki yıl oyunculuk deneyimi kazandıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Performans Sanatları Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine 2017 yılında Alman yapımı dizi "Cinayet Masası İstanbul" ile başlayan Altıntoprak, sonrasında "Bir Başkadır", "Menajerimi Ara", "Ayak İşleri" ve "Masumlar Apartmanı" gibi başarılı projelerde rol aldı. Özellikle "Kızılcık Şerbeti"nde canlandırdığı Mustafa Ünal karakteriyle geniş kitlelerce tanındı ve sevildi.

Altıntoprak, sahne sanatlarına olan bağlılığını sürdürürken yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

EMRAH ALTINTOPRAK KAÇ YAŞINDA?

Emrah Altıntoprak, 1 Ocak 1984 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

EMRAH ALTINTOPRAK NERELİ?

Emrah Altıntoprak, aslen İstanbul doğumludur. İstanbul'da doğup büyüyen oyuncu, kariyerini de burada şekillendirmiştir.

EMRAH ALTINTOPRAK'IN KARİYERİ

Emrah Altıntoprak, tiyatroya lise yıllarında başlamış, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sahne ve Performans Sanatları eğitimi alarak profesyonel oyunculuk yolunda sağlam adımlar atmıştır. Kariyerine 2017 yılında "Cinayet Masası İstanbul" dizisiyle adım atan Altıntoprak, kısa sürede televizyonun önemli isimleri arasına girdi.

"Bir Başkadır" ve "Menajerimi Ara" gibi ses getiren dizilerdeki rolleriyle dikkat çeken oyuncu, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Mustafa Ünal karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca sinema filmi "Cenaze" ve çeşitli kısa filmlerde de rol alan Altıntoprak, tiyatro sahnelerinde de aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sahne arkasında prodüksiyon direktörlüğü ve teknik işler de yapabilen çok yönlü bir sanatçı olarak tanınıyor. Duygu yüklü, samimi ve güçlü performanslarıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler almaktadır.

