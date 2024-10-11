Emire Cansu Kurtaran, son dönemde ünlü YouTuber ve şarkıcı Reynmen (Yusuf Aktaş) ile olan ilişkisiyle de gündeme gelmiştir. Birçok kişi Emire Cansu Kurtaran'ın hayatını ve kariyerini merak ediyor. 11 Ekim 2024 tarihinde nikah masasına oturacak olan çiftin hayatı ve ilişkileri yakından takip ediliyor. Peki, Emire Cansu Kurtaran kimdir?Emire Cansu Kurtaran kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

EMİRE CANSU KURTARAN KİMDİR?

Emire Cansu Kurtaran, Miss Turkey 2017 finalistlerinden biridir. Yarışmada bir derece elde edemedi. Kurtaran, İngiltere'de üniversite öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ettiği bilinenler arasında. Aynı zamanda, modellik yapan Emire Cansu Kurtaran Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

EMİRE CANSU KURTARAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlilik teklifi eden fenomen şarkıcı Reynmen, 11 Ekim'de nikah masasına oturdu.