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Emir büyük yerden! Arda Güler'in üstünü çizen Ancelotti'ye ayar

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Barcelona mağlubiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de Milan'a kaybeden Real Madrid'de Arda Güler'in az süre alması gündem olmaya devam ediyor. Özellikle genç oyunculara az süre veren teknik direktör Ancelotti, eleştirilerin hedefinde yer alırken İspanyol basını kulüp içerisinde yaşananları aktardı.

Barcelona mağlubiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de Milan'a kaybeden Real Madrid'de Arda Güler'in az süre alması gündem olmaya devam ediyor. Özellikle genç oyunculara az süre veren teknik direktör Ancelotti, eleştirilerin hedefinde yer alırken İspanyol basını kulüp içerisinde yaşananları aktardı.

ANCELOTTİ ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Özellikle genç oyunculara az süre veren teknik direktör Ancelotti, eleştirilerin hedefinde yer alırken İspanyol basını kulüp içerisinde yaşananları aktardı. Marca'da yer alan habere göre Real Madrid taraftarları geçen sezonun son bölümünde futboluyla farkını ortaya koyan Arda Güler'in neden az süre aldığını anlamıyor.

SÜRELERİ DAHA DA DÜŞTÜ

Genç yeteneğin bu sezon daha fazla forma şansı bulması bekleniyordu ancak özellikle son maçlarda alınan kötü sonuçlar sonrası Arda Güler'in süreleri daha da düştü. Arda Güler son dört lig maçında sadece 11 dakika oyunda kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde de son iki maçta sadece bir dakika süre bulabildi.

PEREZ'DEN "OYNAT" TALİMATI

Ancelotti'nin sonuçlar istenildiği gibi gelmediği dönemlerde daha tecrübeli futbolculara forma verdiğinin altı çizilirken yine de İtalyan teknik adamın Arda gibi beklentilerin çok olduğu bir oyuncuyu az tercih etmesinin kulüp içerisinde şaşkınlık yarattığı belirtiliyor. İddialara göre; Real Madrid Bakanı Florentino Perez, Ancelotti'den Arda Güler'in devamlı olarak 11'de başlamasını talep etmiyor ancak Kylian Mbappé ile bağlantı kurabilecek ve gol yollarında etkili olabilecek genç oyuncunun daha fazla süre almasını istiyorlar.

Emir büyük yerden! Arda Güler'in üstünü çizen Ancelotti'ye ayar
Kaynak: Haberler.com / Futbol
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