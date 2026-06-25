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Eminevim Brandverse Awards’ta ‘sektörünün en iyisi’ olarak altın ödül kazandı

Eminevim Brandverse Awards’ta ‘sektörünün en iyisi’ olarak altın ödül kazandı
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Tasarruf finansman sektörünün kurucusu Eminevim, Brandverse Awards 2026 kapsamında SocialBrands Veri Analitiği Bölümü Ödülleri “Tasarruf Finansmanı” kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, “Dijital iletişim kararlarımızı veri analitiği, performans göstergeleri ve ölçümleme sonuçlarıyla şekillendiriyoruz” dedi.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen, Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla katkı sağladığı Brandverse Awards 2026 kapsamında SocialBrands Veri Analitiği Bölümü Ödülleri’nde, 52 binden fazla sosyal medya marka hesabı analitik veriler ışığında incelendi. 1 Nisan 2025 - 1 Nisan 2026 dönemini kapsayan endekste; takipçi artışı, etkileşim türleri ve ileti stratejileri gibi kritik performans göstergeleri ışığında Eminevim “Tasarruf Finansmanı” kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

"DİJİTAL İLETİŞİM STRATEJİMİZİ VERİLERE GÖRE ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Kazanılan ödülü değerlendiren Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, “Dijital dünya, markaların hedef kitleleriyle kurduğu ilişkinin gücünü ve sürekliliğini artık çok daha görünür hâle getiriyor. Biz de dijital iletişim kararlarımızı veri analitiği, performans göstergeleri ve ölçümleme sonuçlarıyla şekillendiriyoruz. Hangi içeriğin markamızı doğru temsil ettiğini, hangi formatın gerçek etkileşim sağladığını ve hangi ileti sıklığının takipçi artışına dönüştüğünü düzenli olarak ölçüyoruz. İçerik planımızı, kanal seçimlerimizi ve dijital iletişim stratejimizi bu ölçümlerden çıkan verilere göre şekillendiriyoruz” diye konuştu.

35 yıldır sahada inşa ettikleri güveni, bu disiplinle dijital dünyaya taşıdıklarını belirten Ayyıldız, “52 bin markanın mercek altına alındığı bu değerlendirmede altın ödülü almak, ‘doğru hedef kitleye doğru zamanda doğru mesajla’ ulaştığımızın somut bir göstergesi. Bundan sonraki hedefimiz, bu veri odaklı yaklaşımı sektöre örnek olacak şekilde derinleştirmek ve yarım milyonu aşkın üyemizle kurduğumuz bağı dijitalde de büyütmeye devam etmek” ifadelerini kullandı. 

Ece Güneş
Ece Güneş
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