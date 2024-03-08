Üye Girişi
Haberler

Emine Helil İnay Kınay kimdir? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli? CHP'nin İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı olan Emine Helil İnay Kınay hakkında merak edilenler. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı ise Emine Helil İnay Kınay oldu. Emine Helil İnay Kınay kimdir? Emine Helil İnay Kınay nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

EMİNE HELİL İNAY KINAY KİMDİR?

1977 Uşak doğumlu olan Emine Helil İnay Kınay, orman mühendisi bir babanın ve devlet memuru bir annenin çocuğu olarak büyüdü. Eğitim hayatını ülkenin farklı kentlerinde tamamlayan Kınay, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi alan Kınay, kamuda çevre mühendisi olarak 23 yıl boyunca görev yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İzmir Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Özcan Aksu kimdir? Zafer Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Özcan Aksu kaç yaşında, nereli? Mehmet Türkmen kimdir? CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli? Behice Ünsal İşçimenler kimdir? CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Ünsal İşçimenler kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Balçova adayı Hüseyin Çelik ve Batıgül Tunç kimdir? DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayındır adayı Rojda Tanman ve Aptullah Çimen kimdir? Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kaç yaşında, nereli? Nurşen Balcı kimdir? CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı kaç yaşında, nereli? Türker Tolga Topaloğlu kimdir? Zafer Partisi Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Türker Tolga Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Emine Helil İnay Kınay kimdir? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli? Mustafa Günay kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayraklı adayı İsmet Akbulak ve Pervin Polat kimdir? Ünal Işık kimdir? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bergama adayı Rojbin Tufan ve Ahmet Yaşaroğlu kimdir? DEM Parti İzmir Bornova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bornova adayı Saki Gök ve Fevziye Ünal kimdir? Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title