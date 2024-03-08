Emine Helil İnay Kınay kimdir? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı ise Emine Helil İnay Kınay oldu. Emine Helil İnay Kınay kimdir? Emine Helil İnay Kınay nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

EMİNE HELİL İNAY KINAY KİMDİR?

1977 Uşak doğumlu olan Emine Helil İnay Kınay, orman mühendisi bir babanın ve devlet memuru bir annenin çocuğu olarak büyüdü. Eğitim hayatını ülkenin farklı kentlerinde tamamlayan Kınay, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi alan Kınay, kamuda çevre mühendisi olarak 23 yıl boyunca görev yaptı.