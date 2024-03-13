Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar Belediye Başkan adayının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Emin Ersoy kimdir? AK Parti Balıkesir- Havran Belediye Başkan adayı Emin Ersoy kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

EMİN ERSOY KİMDİR?

1972 Havran doğumludur.

Ortaokul mezunudur.

2014 yılı itibariyle Havran Belediye Başkanlığı yapmaktadır.

AK Parti Havran İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesidir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Havran Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.