Türkiye gündeminde uzun süredir tartışılan Emin Adanur davası, yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Birgün Gazetesi'nin aktardığı gelişmelere göre, Bursa'da ev sahipliği vaadiyle vatandaşlardan yüzbinlerce lira aldığı öne sürülen Emin Adanur hakkında verilen karar, hukuki süreç ve devam eden davalar tartışmaları beraberinde getirdi. Peki, Emin Adanur davası nedir? Emin Adanur davası ne oldu? Emin Adanur davasına dair detaylar haberimizde...

EMİN ADANUR DAVASI NEDİR?

Emin Adanur davası, vatandaşlardan aldığı paralar karşılığında evlerini teslim etmediği iddialarıyla gündeme geldi. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davada, Adanur ve ortağı Ahmet Demirtaş, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılandı. İddianamede, 2021 yılında ev sahibi olma hayali ile Adanur'a ödeme yapan 28 kişinin mağduriyetine dikkat çekildi.

Adanur'un, ödemeleri aldığı halde taahhüt edilen evleri teslim etmemesi ve mağdurların hukuki yollara başvurması, davanın açılmasına neden oldu. Dava süreci boyunca, Adanur'un Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı olarak atanması ve Doğu Perinçek'in Adanur'u savunması da kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

EMİN ADANUR DAVASI NE OLDU?

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Haziran 2024 tarihli kararında Emin Adanur'a ve ortağı Ahmet Demirtaş'a 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Kararın ardından Adanur'a yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulaması da getirildi.

Davanın detaylarına bakıldığında, Adanur'un konut satma vaadiyle 28 kişiyi dolandırdığı iddiası öne çıkıyor. Ayrıca, 24 Nisan'da Nilüfer ilçesinde yaşanan bir olayda, Adanur'un borç tahsilatı sırasında avukatlar ve icra memuruna saldırdığı iddiası üzerine farklı bir soruşturma başlatıldı ve tutuklama gerçekleşti.

İlk duruşmada, sanıkların suçlamaları reddetmesi ve mağdurların şikâyetlerinden vazgeçmesi üzerine, 29 Mayıs'ta Emin Adanur adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak Adanur'un, konut dolandırıcılığıyla ilgili Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden başka bir davası bulunuyor.