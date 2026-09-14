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EMEP'ten Smart Solar İşçilerine Destek

EMEP'ten Smart Solar İşçilerine Destek
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Emek Partisi Gebze İlçe Başkanı Yusuf Akar, Smart Solar işçilerinin Aliağa'daki mücadelesine destek verdi.

Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Başkanı Yusuf Akar, Smart Solar'ın İzmir Aliağa'daki fabrikasında işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan ücret haklarının uygulanmamasına karşı başlattığı mücadele hakkında açıklama yaptı.

Akar, "Gebze'de 113 gün süren Smart Solar grevi, işçilerin birleştiğinde kazanabileceğini gösterdi. Bugün Aliağa'da mücadele eden Smart Solar işçilerinin yanındayız" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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