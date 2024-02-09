Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Sorusu, TOKİ konutları kura çekiminin detaylarını merak etmekte olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu oluyor ve böylece arama motorlarında sık sık araştırılıyor. İlk etapta Hatay ve Gaziantep kura çekimleri ile başlayan işlemler Elazığ ile devam ediyor. Peki, Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak?

ELAZIĞ TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Elazığ deprem kura çekim tarihi henüz netleşmedi. TOKİ tarafından yapılacak duyuru ile birlikte Elazığ deprem kura çekim tarihi araştırılıyor. Kura çekimi AFAD'ın resmi Youtube kanalından canlı izlenebilmektedir. Kura çekimi sonrasında belirlenen konut sahipleri, heyecanla bekledikleri sonuçları öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresini ziyaret edebilirler.