ELAZIĞ MADEN GÖÇÜĞÜ SON DAKİKA | Elazığ krom madeni göçüğünde son durum ne?

Elazığ krom madeni göçüğünde son durum ne ve Elazığ maden çökmesinde kaç kişi öldü ve kaç yaralı var sorularına yanıt aranıyor. Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Elazığ krom madeni göçüğünde son durum ne? Detaylar haberimizdedir...

ELAZIĞ MADEN GÖÇÜĞÜ SON DAKİKA

Erzincan'da altın madeninde yaşanan facianın ardından bir kötü haber de Elazığ'dan geldi. Maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığı ifade edilirken, bölgeye AFAD ve UMKE dahil çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

ELAZIĞ VALİSİ TORAMAN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Katıldığı canlı yayında gelişmeyle ilgili bilgileri paylaşan Elazığ Valisi Ömer Toraman "Krom madeninde göçük yaşandı. 4 işçiden 1'i kurtarıldı. Kurtarılan işçinin durumu iyi. 3 işinin göçük altından çıkartılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.