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Uşak'ta Engelli Bireyler İçin El Ele Kafe Hizmete Açıldı

Uşak'ta Engelli Bireyler İçin El Ele Kafe Hizmete Açıldı
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Uşak Belediyesi'nin yenilediği El Ele Kafe, engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemek amacıyla hizmete açıldı. Kafede 6 engelli birey istihdam edildi.

Uşak Belediyesi'nin yenilediği El Ele Kafe, engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını ve sosyal yaşama dahil olmalarını desteklemek amacıyla törenle hizmete açıldı. Açılışta 6 engelli bireyin istihdam edildiği belirtildi. Programa il protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Uşak Belediye Başkan Vekili Av. Hatice Terekeçi Özkan, El Ele Kafe'nin engelli bireylerin çalışma hayatına katılımı ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine yönelik bir çalışma olduğunu söyledi. Özkan, toplumdaki sınırlar ve önyargıların engelli bireylerin önündeki engellerden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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