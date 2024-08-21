El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan El Değmemiş Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. El Değmemiş Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği El Değmemiş Aşk konusu nedir, El Değmemiş Aşk oyuncuları kimler ve El Değmemiş Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zafer hala büyümemiş bir adamdır. En büyük tutkuları fanatiği olduğu futbol takımı ve büyük aşkı Duygu'dur. Ancak bir türlü olgunlaşmaması ailesinin canına tak ettirir ve oğullarının geleceği için bir plan çizmeye karar verirler. Çocukluk aşkıyla evlendirilen Zafer, Duygu'ya olan aşkı için bu evlilikten kurtulmanın binbir yolunu denemeye başlar. Sevgilisi Duygu evliliğine onay verse de ikilinin arasındaki bağlar zedelenmiştir. Zafer'in evlilikten kurtulma planları ise hiç beklemediği bir yola girer... Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu yerli romantik yapımın başrollerini Ceren Moray, Begüm Kütük, Oya Başar, Emre Karayel ve Cem Kılıç üstleniyor. Filmin kadrosunda Ececan Gümeci, Haldun Boysan, Güneş Hayat, Ferdi Akarnur, Mine Teber ve Gülsüm Alkan yer alıyor.

Gösterime giriş tarihi: 9 Eylül 2016 (Türkiye)

EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Umut Kırca'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Emre Karayel, Ceren Moray, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Ümit Erdim, Oya Başar, Şafak Sezer, Durul Bazan, Tülay Bursa gibi oyuncular yer alıyor.