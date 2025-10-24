Ekrem İmamoğlu hapisten çıktı mı? SON DAKİKA!

Ekrem İmamoğlu beraat etti mi? 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararı, çeşitli suçlamalar ve dosyada yer alan deliller doğrultusunda verilmişti.

EKREM İMAMOĞLU HAPİSTEN ÇIKTI MI, ÇIKACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu devam ediyor. 19 Mart 2025'te gözaltına alınan İmamoğlu, çıkarıldığı mahkemece "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmıştı. Hakimlik kararında, MASAK raporları, tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve kolluk tutanakları gibi delillerin İmamoğlu hakkında kuvvetli suç şüphesini desteklediği belirtilmişti. Tutuklama gerekçesinde ayrıca, atılı suçların niteliği, ceza sınırları ve kaçma ihtimali göz önüne alınarak tutuklamanın ölçülü olduğu vurgulanmıştı.

Savcılığın "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti. Mahkeme, bu suç yönünden tutuklamaya gerek bulunmadığına karar verirken, diğer suçlar açısından kuvvetli şüphe ve kaçma riski gerekçesiyle tutuklamanın devamına hükmetmişti. Şu anda Ekrem İmamoğlu için herhangi bir tahliye kararı bulunmuyor ve cezaevinde tutuklu olarak yargılama süreci devam ediyor.

EKREM İMAMOĞLU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verilmedi. Dosya kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği, yeni delillerin değerlendirme sürecinde olduğu belirtiliyor. Tutukluluk süresine ilişkin kesin bir tarih bulunmazken, soruşturmanın seyrine göre yargı sürecinin uzayabileceği öngörülüyor.

Tutuklama kararında, suçun vasıf ve mahiyetinin yanı sıra ceza sınırlarının da dikkate alındığı ifade edilmişti. Bu nedenle İmamoğlu'nun ne zaman tahliye edileceğine dair bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianamenin kabul edilmesi durumunda yargılama süreci başlayacak ve mahkeme kararıyla yeni gelişmeler yaşanabilecektir. Ancak şu an itibarıyla İmamoğlu'nun cezaevinden çıkmasına ilişkin bir karar bulunmamaktadır.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN HAPSE GİRMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği yapmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Hakimlik, dosyada yer alan MASAK raporları, tanık beyanları, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarını dikkate alarak tutuklama kararı vermişti. Kararda, İmamoğlu'nun ve diğer şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerle iletişim kayıtlarının bulunduğu belirtilmişti.

Kararda ayrıca, "Kent Uzlaşısı" olarak adlandırılan örgütsel faaliyetlere ilişkin şüphelilerin, örgütle bağlantılı eylemlere katıldıkları yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğu ifade edilmişti. Tüm bu unsurlar doğrultusunda mahkeme, suçların niteliği ve delillerin durumu dikkate alınarak tutuklama tedbirinin gerekli ve ölçülü olduğu kanaatine varmıştı.