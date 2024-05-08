EKPSS sonuçları için tarih belli oldu! #128226 EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz ay ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) başarıyla tamamlandı. Sınavın bitmesinin ardından ise EKPSS kura başvuruları başladı. Şimdi ise tüm adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. EKPSS sonuçları için tarih belli oldu! EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; EKPSS sonuçları, 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak.

EKPSS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

Adaylar, EKPSS sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.