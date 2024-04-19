Ekpss'ye katılacak adaylar için giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Binlerce adayın başvurduğu bu sınav için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte sınava katılacak adaylar için geri sayım başladı. EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN? EKPSS sorgulama ekranı! İşte merak edilenler...

EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 28 Nisan'da düzenlenecek ve saat 10.00'da başlayacak. Sınavın gerçekleşeceği tarih ve saatin belirlenmesi, adayların planlarını yapmalarını sağlayacak ve hazırlıklarını tamamlamalarına yardımcı olacak. Ayrıca, sınav sonuçlarının 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu tarihler, adaylar için önemli bir referans noktasıdır ve sınav sürecine odaklanmalarını sağlayacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?

28 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvuran adayların, sınav yerleri belirlenmiş durumda.

Adaylar, sınav yerlerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren saat 15.00'ten sonra ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. Bu belge, adayların sınav gününe hazırlık yapmaları ve sınavın sorunsuz bir şekilde geçmesi için önemlidir.

Sınava Giriş Belgesi, adayların adreslerine gönderilmeyecek. EKPSS sınav giriş belgesi, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri kullanılarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce indirilebilecek. Bu belgenin online olarak erişilebilir olması, adayların sınav yerlerini ve diğer önemli bilgileri zamanında öğrenmelerini sağlayacak ve sınav gününe hazırlanmalarına yardımcı olacaktır.

Sınava Giriş Belgesi, adayların sınav gününe hazırlık yapmaları için kritik bir belgedir. Bu belgede adayların sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgileri, fotoğrafları, engel durumları, varsa engel nedeniyle kullanacakları araç gereçler, yardımcı istekleri, sınav süresi ve öğrenim durumları gibi önemli bilgiler yer almaktadır.

Her adayın Sınava Giriş Belgesinde belirtilen salonda sınava girmesi zorunludur. Başka bir salon veya yerde sınava girmek geçersiz kabul edilir. Bu nedenle, adayların sınav günü belgedeki salon bilgisine dikkat etmeleri ve belirtilen yerde sınava girmeleri önemlidir.