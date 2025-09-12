Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz'ın yeni sevgilisi Beliz Yürekli kaç yaşında?

Ekin Mert Daymaz, son dönemde kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Beliz Yürekli ile gündeme oturdu. Çiftin samimi paylaşımları ve birlikte görüntülenmeleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ekin Mert Daymaz ve Beliz Yürekli'nin ilişkisi merak konusu olurken, genç çift hakkında araştırmalar da hız kazandı. Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında ve kariyeri merak ediliyor. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Ekin Mert Daymaz, 5 Mayıs 1990 yılında Hollanda'nın Arnhem şehrinde dünyaya gelmiştir. Türk kökenli oyuncu, Türkiye'de televizyon dünyasında adını kısa sürede duyurmuştur. Oyunculuk kariyerine çeşitli dizi ve film projeleriyle başlayan Daymaz, özellikle gençler arasında büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. Çeşitli televizyon dizilerinde rol alarak kendini kanıtlayan Ekin Mert Daymaz, yeteneği ve karizmasıyla sektörde dikkat çekmeye devam etmektedir. Aynı zamanda sosyal medyada da aktif olan oyuncu, takipçileriyle sık sık paylaşımlar yapmaktadır.

EKİN MERT DAYMAZ KAÇ YAŞINDA?

Ekin Mert Daymaz, 5 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 35 yaşında olan oyuncu, genç yaşına rağmen televizyon ve sinema sektöründe önemli bir kariyere sahiptir. Özellikle televizyon dizilerindeki başarılı performanslarıyla tanınan Daymaz, hayran kitlesini her geçen gün artırmaktadır. Hem yeteneği hem de duruşuyla dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada da aktif olarak takipçileriyle iletişim kurmaktadır.

EKİN MERT DAYMAZ NERELİ?

Ekin Mert Daymaz, Hollanda'nın Arnhem şehrinde doğmuştur. Aslen Türk kökenli olan oyuncu, ailesinin kökeni Türkiye'ye dayanmaktadır. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yetişen Daymaz, iki kültür arasında köprü kurarak oyunculuk kariyerine Türkiye'de devam etmektedir.

EKİN MERT DAYMAZ KARİYERİ!

Ekin Mert Daymaz, oyunculuk kariyerine Türkiye'de adım atarak kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. İlk olarak televizyon dizilerinde rol almaya başlayan Daymaz, genç yaşına rağmen önemli projelerde yer aldı ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Kariyerinde genellikle drama ve romantik türlerdeki yapımlarda boy gösteren oyuncu, karakterlerine kattığı derinlik ve doğal oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Ekin Mert Daymaz, yeteneğini farklı platformlarda da kanıtlamaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla olan güçlü iletişimi, kariyerindeki başarısına önemli katkılar sağlıyor.

BELİZ YÜREKLİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beliz Yürekli ile yaşadığı ilişkiyle gündemde. Genç çift, yaş farkına rağmen ilişkilerini gözler önünde yaşamayı tercih ediyor. Beliz Yürekli, henüz öğrencilik hayatının başında olmasına rağmen sosyal medya ve magazin basınında sıkça konuşulan isimlerden biri haline geldi. İkilinin samimi paylaşımları ve beraber geçirdikleri zamanlar, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

EKİN MERT DAYMAZ İLE BELİZ YÜREKLİ NASIL TANIŞTI?

Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz ile 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beliz Yürekli'nin aşkı, yaz aylarında bir beach partide başladı. Çiftin tanışmasının ardından başlayan ilişki, sosyal medyada paylaşılan samimi fotoğraflarla hızla dikkat çekti. Aralarındaki 15 yaş farkı ise takipçiler ve magazin camiasında geniş yankı uyandırdı. Bu yakınlaşma, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi çiftin uyumu ve yaş farkı hakkında yorumlarda bulundu.