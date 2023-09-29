EKİM AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR 2023: PS Plus, Amazon Prime Gaming, Xbox Game Pass Ekim ayı oyunları

Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte onlarca bedava oyun verilecek. PS Plus, Amazon Prime Gaming ve Xbox Game Pass abonelerine ücretsiz oyun veriyor. Listeye her ay yeni ücretsiz oyun ekleniyor. İşte, 2023 Ekim ayında ücretsiz şekilde oynayabileceğiniz oyunlar.

Ekim ayı ücretsiz oyunlar 2023! PS Plus, Amazon Prime Gaming, Xbox Game Pass listelerine yeni ücretsiz oyun ekliyor. Platformlara abone olarak sunulan ücretsiz oyunları indirebilir ve oynayabilirsiniz. İşte; Xbox, PS Plus, Amazon Prime Ekim ayı ücretsiz oyunları...

EKİM AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR 2023

Ekim ayı ücretsiz oyunlar listesine göre; PS Plus 3 oyunu ücretsiz sunacak. Amazon Prime Gaming 6 oyun, Xbox Game Pass 8 oyunu ücretsiz şekilde abonelerine açacak. Oyuncular bu oyunları kütüphanelerine ekleyebilecek.

PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunlar 2023

The Callisto Protocol

Weird West

Farming Simulator 22

PlayStation Plus'ın bu ay duyurduğu oyunlar 3 Ekim Salı gününden 6 Kasım Pazartesi gününe kadar Plus üyeleri tarafından kütüphanelere eklenebilecek.

Amazon Prime Gaming Ekim ayı ücretsiz oyunlar 2023

Ekim ayında ücretsiz sunulan oyunlar ve tarihleri şöyle:

GRUNND- 5 Ekim

Ghostwire: Tokyo- 5 Ekim

The Coma 2: Vicious Sisters Deluxe Edition- 12 Ekim

Monster Prom 2: Monster Camp- 12 Ekim

The Textorcist- 19 Ekim

Super Adventure Hand- 26 Ekim

XBox Game Pass Ekim ayı ücretsiz oyunlar 2023

Xbox'un ücretsiz oyunları genellikle ayın ilk günlerinde duyuruluyor. Abonelerin resmi duyuru için birkaç gün daha beklemesi gerekecek.

Ancak daha önce yapılan duyurular göz önüne alındığında, Ekim 2023'te Game Pass'e gelecek oyunlar biliniyor. Bu oyunlar şöyle:

Gotham Knights - 3 Ekim

The Lamplighters League - 3 Ekim

Warhammer 40,000: Darktide - 4 Ekim

Forza Motorsport - 10 Ekim

Cities: Skylines 2 - 24 Ekim

Mineko's Night Market - 26 Ekim

Headbangers: Rhythm Royale - 31 Ekim

Jusant - 31 Ekim

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