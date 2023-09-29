EKİM AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR 2023: PS Plus, Amazon Prime Gaming, Xbox Game Pass Ekim ayı oyunları
Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte onlarca bedava oyun verilecek. PS Plus, Amazon Prime Gaming ve Xbox Game Pass abonelerine ücretsiz oyun veriyor. Listeye her ay yeni ücretsiz oyun ekleniyor. İşte, 2023 Ekim ayında ücretsiz şekilde oynayabileceğiniz oyunlar.
Ekim ayı ücretsiz oyunlar 2023! PS Plus, Amazon Prime Gaming, Xbox Game Pass listelerine yeni ücretsiz oyun ekliyor. Platformlara abone olarak sunulan ücretsiz oyunları indirebilir ve oynayabilirsiniz. İşte; Xbox, PS Plus, Amazon Prime Ekim ayı ücretsiz oyunları...
EKİM AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR 2023
Ekim ayı ücretsiz oyunlar listesine göre; PS Plus 3 oyunu ücretsiz sunacak. Amazon Prime Gaming 6 oyun, Xbox Game Pass 8 oyunu ücretsiz şekilde abonelerine açacak. Oyuncular bu oyunları kütüphanelerine ekleyebilecek.
PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunlar 2023
The Callisto Protocol
Weird West
Farming Simulator 22
PlayStation Plus'ın bu ay duyurduğu oyunlar 3 Ekim Salı gününden 6 Kasım Pazartesi gününe kadar Plus üyeleri tarafından kütüphanelere eklenebilecek.
Amazon Prime Gaming Ekim ayı ücretsiz oyunlar 2023
Ekim ayında ücretsiz sunulan oyunlar ve tarihleri şöyle:
GRUNND- 5 Ekim
Ghostwire: Tokyo- 5 Ekim
The Coma 2: Vicious Sisters Deluxe Edition- 12 Ekim
Monster Prom 2: Monster Camp- 12 Ekim
The Textorcist- 19 Ekim
Super Adventure Hand- 26 Ekim
XBox Game Pass Ekim ayı ücretsiz oyunlar 2023
Xbox'un ücretsiz oyunları genellikle ayın ilk günlerinde duyuruluyor. Abonelerin resmi duyuru için birkaç gün daha beklemesi gerekecek.
Ancak daha önce yapılan duyurular göz önüne alındığında, Ekim 2023'te Game Pass'e gelecek oyunlar biliniyor. Bu oyunlar şöyle:
Gotham Knights - 3 Ekim
The Lamplighters League - 3 Ekim
Warhammer 40,000: Darktide - 4 Ekim
Forza Motorsport - 10 Ekim
Cities: Skylines 2 - 24 Ekim
Mineko's Night Market - 26 Ekim
Headbangers: Rhythm Royale - 31 Ekim
Jusant - 31 Ekim