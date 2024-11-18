EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek?

Ehliyet yenileme işlemleri, sürücüler için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Türkiye'de ehliyetlerin belirli periyotlarla yenilenmesi gerekiyor ve bu işlem, sürücüler için bazı takvimsel yükümlülükler taşıyor. Birçok kişi yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemek istiyordu fakat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurdu. Peki, Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Detaylar haberimizde...

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip ehliyetlere ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yerlikaya, 'Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.'