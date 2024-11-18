Ehliyet süresi uzatıldı mı?
31 Aralık'ta eski tip sürücü belgesinin yenilenme süresi sona eriyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eski tip sürücü belgesi olan sürücüleri ilgilendiren bir açıklama yaptı. Peki, Ehliyet süresi uzatıldı mı?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresini uzattık" dedi. Yerlikaya "Mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" ifadesini kullandı. Ehliyet süresi uzatıldı mı?
EHLİYET SÜRESİ UZATILDI MI?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eski tip sürücü belgesi olan sürücüleri ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı." dedi.
Yerlikaya, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunduğunu dile getirdi.
Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde İstenilen Belgeler Nelerdir?
Kimlik belgesi
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)