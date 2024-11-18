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Ehliyet süresi uzatıldı mı?

Ehliyet süresi uzatıldı mı?
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31 Aralık'ta eski tip sürücü belgesinin yenilenme süresi sona eriyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eski tip sürücü belgesi olan sürücüleri ilgilendiren bir açıklama yaptı. Peki, Ehliyet süresi uzatıldı mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresini uzattık" dedi. Yerlikaya "Mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" ifadesini kullandı. Ehliyet süresi uzatıldı mı?

EHLİYET SÜRESİ UZATILDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eski tip sürücü belgesi olan sürücüleri ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı." dedi.

Yerlikaya, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunduğunu dile getirdi.

Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde İstenilen Belgeler Nelerdir?

Kimlik belgesi

Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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