Efes Antik Kenti nerede? Efes Antik Kenti giriş ücreti ne kadar? Efes Antik Kenti neden ünlü?

Efes Antik Kenti'nin nerede olduğu merak ediliyor. Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyen birçok kişi detayları araştırmaya başladı. Efes Antik Kenti, Türkiye'nin batısında, İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Peki, Efes Antik kenti nerede? Efes Antik Kenti giriş ücreti ne kadar? Efes Antik Kenti neden ünlü?

EFES ANTİK KENTİ NEREDE?

Efes Antik Kenti, Türkiye'nin batısında, İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Bu antik kent, Roma İmparatorluğu döneminde Asya eyaletinin başkenti olarak önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. Efes, M.Ö. 10. yüzyılda kurulmuş olup, ünlü Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapmaktadır. Tapınak, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olarak kabul edilir.

EFES ANTİK KENTİ NEDEN ÜNLÜ?

Efes'te ayrıca Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve Hadrian Tapınağı gibi tarihi yapılar da bulunmaktadır. Bu antik kent, her yıl birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.