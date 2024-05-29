Edremit nerede? İstanbul- Edremit kaç saat? Edremit'e nasıl gidilir?

Edremit, Türkiye'nin Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Ege Bölgesi'nin kuzeyinde yer alır ve Balıkesir'in batısında, Edremit Körfezi kıyısında konumlanmıştır. Edremit, zeytinyağı üretimiyle tanınan bir bölgedir ve Kazdağları'nın eteklerinde yer alır. Peki, Edremit nerede? İstanbul- Edremit kaç saat?

EDREMİT NEREDE?

Edremit, Ege Bölgesi'nin hem doğal güzellikleri hem de zeytinyağı üretimi ile önemli bir yerleşim bölgesidir. Edremit, Türkiye'nin Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Ege Bölgesi'nin kuzeyinde yer alır ve Edremit Körfezi kıyısında konumlanmıştır.

İSTANBUL- EDREMİT ARASI KAÇ SAAT?

İstanbul'dan Edremit'e özel araçla veya otobüsle ulaşım sağlanabilir. İstanbul'dan Edremit'e olan mesafe yaklaşık 400-450 kilometre civarındadır. Trafik ve yol koşullarına bağlı olarak yolculuk süresi yaklaşık 5 ila 6 saat arasında değişir.