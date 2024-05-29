Edremit nerede? İstanbul- Edremit kaç saat? Edremit'e nasıl gidilir?
Edremit'in konumu ve İstanbul'dan Edremit'e ulaşım süresi hakkında bilgi arayanlar için bir rehber. İstanbul'dan Edremit'e ne kadar sürede gidileceği ve yolculuk süresi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Edremit, Türkiye'nin Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Ege Bölgesi'nin kuzeyinde yer alır ve Balıkesir'in batısında, Edremit Körfezi kıyısında konumlanmıştır. Edremit, zeytinyağı üretimiyle tanınan bir bölgedir ve Kazdağları'nın eteklerinde yer alır. Peki, Edremit nerede? İstanbul- Edremit kaç saat?
EDREMİT NEREDE?
Edremit, Ege Bölgesi'nin hem doğal güzellikleri hem de zeytinyağı üretimi ile önemli bir yerleşim bölgesidir. Edremit, Türkiye'nin Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Ege Bölgesi'nin kuzeyinde yer alır ve Edremit Körfezi kıyısında konumlanmıştır.
İSTANBUL- EDREMİT ARASI KAÇ SAAT?
İstanbul'dan Edremit'e özel araçla veya otobüsle ulaşım sağlanabilir. İstanbul'dan Edremit'e olan mesafe yaklaşık 400-450 kilometre civarındadır. Trafik ve yol koşullarına bağlı olarak yolculuk süresi yaklaşık 5 ila 6 saat arasında değişir.
- En hızlı rotalardan biri, İstanbul'dan O-5 otoyolunu kullanarak Bandırma'ya, oradan da D230 yolunu takip ederek Balıkesir üzerinden Edremit'e ulaşmaktır.
- İstanbul'dan feribotla Bandırma'ya geçip, oradan karayolu ile devam etmek de mümkündür. Bu durumda feribot yolculuğu yaklaşık 2 saat, Bandırma'dan Edremit'e karayolu yolculuğu ise yaklaşık 3 saat sürer.
- İstanbul'dan Edremit'e uçakla gitmek de bir seçenektir. İstanbul'dan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na düzenli uçuşlar bulunmaktadır. Uçuş süresi yaklaşık 1 saattir. Havalimanından Edremit ilçe merkezine ise kısa bir karayolu yolculuğu ile ulaşılabilir.