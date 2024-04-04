Daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğine modern isimler yerine geleneksel bir isim koyacağından bahseden Eda Ece, kızına verdiği ismi sevenleriyle paylaştı. Eda Ece'nin sevenleri bebeğine verdiği ismi merak ediyor. Peki, Eda Ece'nin bebeği doğdu mu? Bebeğinin adını ne koydu?

EDA ECE'NİN BEBEĞİ DOĞDU MU?

Daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğine modern isimler yerine geleneksel bir isim koyacağından bahseden Eda Ece, kızına Mina İpek adını verdi. Çiftin bebeklerine kavuştuğunun müjdesi de Galatasaray Basketbol hesabından verildi. Paylaşımda "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi'ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin Mina İpek Tuncer" denildi.

EDA ECE BEBEĞİNİN ADINI NE KOYDU?

Geçtiğimiz günlerde bebeğine vereceği isimle ilgili konuşan Eda Ece, "Yeğenimden isimlere bakabilmek için sınıf listesini istedim. Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım" demişti.