Üye Girişi
Haberler

Eda Ece'nin bebeği doğdu mu? Bebeğinin adını ne koydu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğine modern isimler yerine geleneksel bir isim koyacağından bahseden Eda Ece, kızına verdiği ismi sevenleriyle paylaştı. Eda Ece'nin sevenleri bebeğine verdiği ismi merak ediyor. Peki, Eda Ece'nin bebeği doğdu mu? Bebeğinin adını ne koydu?

EDA ECE'NİN BEBEĞİ DOĞDU MU?

Daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğine modern isimler yerine geleneksel bir isim koyacağından bahseden Eda Ece, kızına Mina İpek adını verdi. Çiftin bebeklerine kavuştuğunun müjdesi de Galatasaray Basketbol hesabından verildi. Paylaşımda "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi'ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin Mina İpek Tuncer" denildi.

EDA ECE BEBEĞİNİN ADINI NE KOYDU?

Geçtiğimiz günlerde bebeğine vereceği isimle ilgili konuşan Eda Ece, "Yeğenimden isimlere bakabilmek için sınıf listesini istedim. Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım" demişti.

Eda Ece'nin bebeği doğdu mu? Bebeğinin adını ne koydu?

Eda Ece'nin bebeği doğdu mu? Bebeğinin adını ne koydu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Eda Ece Bebek Ünlüler Gündem 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

5 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Eda Ece kızına ne isim koydu? Eda Ece'nin kızının isim anlamı ne? Mina İpek isminin anlamı! Okul penceresinden düştü, hayatını kaybetti! 13 yaşındaki öğrenci nasıl ve neden öldü? İntihar mı cinayet mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! BAYRAMIN İLK GÜNÜ NE ZAMAN? Ramazan Bayramı hangi tarihte başlıyor, ayın kaçında başlayacak? Eda Ece'nin bebeği doğdu mu? Bebeğinin adını ne koydu? Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Beşiktaş maçı şifresiz mi? 5 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Kızılcık Şerbeti son bölümde ne oldu? Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı? 9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! 2024 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi? İğne orucu bozar mı diyanet? Diyanet'e göre iğne orucu bozuyor mu? NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Nisan ayı kira artışı ve kira zammı ne kadar olur?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title