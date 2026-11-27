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Ece Üner neden gözaltına alındı sorusu, operasyonun ardından gündemin üst sıralarına yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cafer Mahiroğlu soruşturması kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ya da örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltildi. Soruşturma sürüyor ve gözaltına alınan isimler hakkında yargı süreci henüz tamamlanmadı.

ECE ÜNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ece Üner, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmanın üçüncü dalgasında gözaltına alındı. Başsavcılığın iddiasına göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden elde edildiği öne sürülen gelirlerle Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'na her ay 1 milyon 650 bin lira kayıt dışı ödeme yapıldı. Soruşturma dosyasında, bu ödemeler karşılığında ikiliye talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı ileri sürüldü. İddialara ilişkin Ece Üner ya da avukatlarından henüz bir açıklama gelmedi.

SORUŞTURMA NEYİ KAPSIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer belgeler incelendi.

Başsavcılığın iddiasına göre Mahiroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarını kullanarak 2021 yılında BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladı. Şirketin yönetimini kendi belirlediği kişilere devrettiği öne sürülen Mahiroğlu'nun, belediyenin araç bakım, onarım ve temizlik ihaleleri üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddia edildi. Soruşturma dosyasında, bu yolla elde edildiği öne sürülen gelirlerin Halk TV'ye, Mahiroğlu'nun diğer şirketlerine ve yurt içi ile yurt dışındaki kişisel hesaplara aktarıldığı ileri sürüldü.

SAHTE FATURA VE KOMİSYON İDDİASI

Soruşturma dosyasında Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar adlı yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı iddia edildi. Bu şirketler aracılığıyla, gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları için yüzde 12 ile 14 arasında komisyon karşılığında BUSTECH adına sahte fatura düzenlendiği öne sürüldü. Başsavcılığa göre bu faturalar karşılığında şirketlere verilmesi gereken çekler, Halk TV'nin kasasında ele geçirildi.

AYLIK 1 MİLYON 650 BİN LİRALIK ÖDEME İDDİASI

Soruşturma dosyasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden BUSTECH'e hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan nakit olarak çekildiği ileri sürüldü. Başsavcılık, bu paralardan Ece Üner ve Özgürdeniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira kayıt dışı ödeme yapıldığını iddia etti.

GÖZALTINA ALINANLAR KİMLER?

Soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şu isimler bulunuyor:

Ece Üner, Halk TV spikeri

Özgürdeniz Bayramoğlu, Halk TV spikeri

Haydar Rüzgar, BUSTECH yöneticisi

Ulaş Eroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı

Aşkın Tahan, belediye personeli

Ali Kemal Korgan, Korganlar firmasının sahibi

Hamza Okuyucu, HMF Taşımacılık firmasının sahibi

Ahmet Keçiyokuşu, BUSTECH yöneticisi

Halit Akın, BUSTECH satın alma müdürü

Gözaltı kararı verilen Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz yurt dışında bulunduğu için gözaltına alınamadı. Repar firmasının sahibi Recep Ersü'nün ise başka bir soruşturma kapsamında zaten tutuklu olduğu belirtildi.

CAFER MAHİROĞLU SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında daha önce düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı. Ekim ayında Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu şirketlere el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı. Mahiroğlu hakkında ise daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.