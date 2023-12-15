Ünlü isim Ece Ronay'ın gözaltına alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Ronay'ın neden gözaltına alındığı ve ne suç işlediği araştırılmaktadır. Peki, Ece Ronay neden gözaltına alındı? Ece Ronay ne yaptı, suçu ne? İşte detaylar...

Ece Ronay neden gözaltına alındı? Ece Ronay ne yaptı, suçu ne?

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, gözaltına alındı. Ünlü fenomenin neden gözaltına alındığı araştırılmaktadır. Arama motorlarında Ece Ronay'ın gözaltına alınma sebebi sorgulatılıyor. Peki, Ece Ronay neden gözaltına alındı? Ece Ronay ne yaptı, suçu ne? Detaylar haberimizde...

ECE RONAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, İstanbul'da gözaltına alındı. Ece Ronay'ın, eski eşinin ve kendisinin iş yerlerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak azmettirici olmak gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu.