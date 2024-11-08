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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş neden ayrılıyor?

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş neden ayrılıyor?
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? İş insanı Uğur Akkuş, 7 yıldır evli olduğu eski model Ebru Şallı ile boşanma kararı aldı. Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ne zaman evlendi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Ebru Şallı ile Uğur Akkuş neden ayrılıyor? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşandı mı?

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş neden ayrılıyor? Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi. Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? Uğur Akkuş kimdir?

EBRU ŞALLI İLE UĞUR AKKUŞ BOŞANIYOR MU?

İş insanı Uğur Akkuş, 7 yıldır evli olduğu eski manken Ebru Şallı'dan boşanma kararı aldı. Akkuş, kararını sosyal medyadan "Her şey para ve maddiyatmış" ifadesiyle yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş neden ayrılıyor?

EBRU ŞALLI İLE UĞUR AKKUŞ NEDEN AYRILIYOR?

Ancak Akkuş'un paylaşımında asıl dikkat çeken kısımlar ise Şallı'yı suçlaması oldu. Akkuş'un paylaşımında yer verdiği "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Şallı ise konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmadı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş neden ayrılıyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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