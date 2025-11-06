Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Şarkıcı Ebru Polat, güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla müzik dünyasında dikkat çekiyor. Son dönemde sıkça gündeme gelmesiyle birlikte, hayranları "Ebru Polat kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı. Sanatçının özel yaşamı, müzik kariyeri ve elde ettiği başarılar merak konusu olurken, tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

EBRU POLAT KİMDİR?

Müziğin enerjisini ve hukukun disiplinini bir araya getiren Ebru Polat, sahne performansları ve avukatlık kariyeriyle tanınan çok yönlü bir sanatçıdır. Gerçek adı Filiz Sarıkaya olan Polat, 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmiş, bale eğitimi almış ve lise yıllarında koroya katılarak yeteneğini geliştirmiştir.

EBRU POLAT KAÇ YAŞINDA?

30 Haziran 1983 doğumlu olan Ebru Polat, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Genç yaşta müzikle tanışan sanatçı, hukuk eğitimini tamamlayarak kariyerinde farklı bir yön de kazanmıştır.

EBRU POLAT NERELİ?

Ebru Polat, Türkiye'nin kültürel zenginliği ile tanınan İzmir'de doğmuştur. İzmir'in sanat ve kültürle iç içe geçmiş atmosferi, onun müzik yolculuğuna ilham kaynağı olmuştur.

EBRU POLAT'IN KARİYERİ

Profesyonel müzik hayatına 2007'de yayımladığı "Çetin Ceviz" albümüyle adım atan Ebru Polat, sonrasında çıkardığı single'larla adını duyurmuştur. "Çok Geç" ve "Seni Yerler" gibi parçaları geniş kitlelerce ilgi görmüştür. Polat, kariyeri boyunca Serdar Ortaç ve Sezen Aksu gibi ünlü isimlerle çalışmış ve bazı şarkılarını yeniden yorumlamıştır. Müzik kariyerinin yanı sıra hukuk fakültesi mezunu olan Polat, avukatlık mesleğini de sürdürmüş ve zaman zaman hukuk alanında kamuoyunun gündemine gelmiştir. Sosyal medyada aktif olan sanatçı, samimi ve cesur paylaşımlarıyla da dikkat çekmektedir.