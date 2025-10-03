Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında, nereli?

Şarkıcı Ebru Polat, müzik dünyasında kendine has stili ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Son dönemlerde sıkça gündeme gelmesiyle birlikte, "Ebru Polat kimdir?" sorusu merak edilmeye başlandı. Sanatçının hayat hikayesi, müzik kariyeri ve başarıları hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Ebru Polat ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, müzik dünyasında tanınan bir şarkıcı olmasının yanı sıra hukuk eğitimi almış ve avukatlık yapan çok yönlü bir sanatçıdır. Gerçek adı Filiz Sarıkaya'dır. 1983 yılında İzmir'de doğmuştur. Sanat hayatına küçük yaşlarda müzikle başlayan Polat, bale eğitimi almış ve müzik sevgisini lise yıllarında koroya katılarak pekiştirmiştir.

Üniversite eğitimi için Kuzey Kıbrıs'taki Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Sonrasında Londra'da Royal Academy of Music'te şan ve müzik eğitimi alarak kariyerini profesyonel olarak ilerletmiştir.

EBRU POLAT KAÇ YAŞINDA?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 doğumludur. Bu durumda 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Kariyeri boyunca genç yaşlarda müziğe adım atmış, aynı zamanda hukuk eğitimini tamamlayarak farklı bir kariyer alanında da kendini göstermiştir.

EBRU POLAT NERELİ?

Ebru Polat, Türkiye'nin batısında yer alan büyük şehirlerden İzmir'de doğmuştur. İzmir'in sanat ve kültür hayatıyla iç içe geçen çocukluk ve gençlik yılları, onun sanatla olan bağını güçlendirmiştir.

EBRU POLAT KARİYERİ

Ebru Polat'ın müzik kariyeri 2007 yılında yayımladığı "Çetin Ceviz" albümüyle başlamıştır. Ardından çeşitli single ve albümlerle müzik piyasasında varlığını sürdürmüştür. "Çok Geç" ve "Seni Yerler" gibi parçalarla geniş kitlelere ulaşmıştır.

Kariyeri boyunca Serdar Ortaç ve Sezen Aksu gibi önemli isimlerle çalışmış, Sezen Aksu'nun bazı şarkılarını yeniden yorumlamıştır. Müzik dışında hukuk fakültesi mezunu olan Polat, avukatlık mesleğine de devam etmiş ve zaman zaman hukuk alanında da kamuoyunda gündeme gelmiştir. Sosyal medyada oldukça aktif olan sanatçı, samimi ve cesur paylaşımlarıyla da dikkat çekmektedir.