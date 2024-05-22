Üye Girişi
Haberler

Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aramızda Kalmasın programının konuğu Ebru Polat oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Ebru Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında, nereli?

Ebru Polat, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Ebru Polat kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat ya da doğum adıyla Filiz Sarıkaya 30 Haziran 1983, İzmir'de doğdu. Türk pop müzik şarkıcısı ve avukat.

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Küçük yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. Ardından Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yaptı. İlk albümü 2007 çıkışlı "Çetin Ceviz"dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı. 2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı. 2013 yılında ise "Günaha Davet" ve "Hediyem Olsun" single'larını piyasaya sürdü. 2015'te ise "Çilli Bom" şarkısını tekrar yorumlayan Ebru Polat, 7 Nisan'da 9 şarkının yer aldığı "9 Hit" albümünü yayımladı. Albümde Serdar Ortaç, Altan Çetin, Onurr, Alper Narman, Murat Güneş, Gökhan Tümkaya, Hüseyin Cebişci ve Efe Demiryoğuran gibi isimlerin şarkıları yer aldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ebru Polat Televizyon Müzik Gündem Magazin Haberler

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

 En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

Bakmadan Geçme

Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir? Kiracı hangi durumlarda ev sahibine dava açabilir? Schengen vizesi ne kadar, kaç Euro? Schengen vize ücreti yetişkinler ve çocuklar için kaç lira oldu? Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMASI Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman belli olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 22 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Adanaspor satılıyor mu? Adanaspor nereye satılacak? 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu? Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda? 22 MAYIS 2024 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de ne var? Hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? İran'da seçimler ne zaman 2024? İran'da seçimler nasıl olur? GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şaban Ataş'ın katilleri tutuklandı!
Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title