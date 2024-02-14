Ebru Akel yeni sevgilisi kim? Sorusu, gündemde yer almakta olan magazin haberlerinin ardından araştırma konusu oluyor ve böylece araştırılıyor. Oyuncu ve sunucu Ebru Akel, bir serginin açılışında yeni sevgilisinin kim olduğuna dair araştırmalar devam ederken birçok detay merak konusu oluyor. Peki, Ebru Akel yeni sevgilisi kim? Ebru Akel yeni sevgilisi adı ne, kimdir?

EBRU AKEL YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Gönlünü Melih Gündüz'e kaptıran Ebru Akel, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Buna göre Ebru Akel'in yeni sevgilisi Melih Gündüz'dür. Melih Gündüz kadın doğum uzmanı olarak görev yapmaktadır. Akel, yeni sevgilisiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Her şey güzel ilerliyor. Sadece mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

EBRU AKEL KİMDİR?

Ebru Akel, 1 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğan bir Türk televizyon sunucusu ve dizi oyuncusudur. Ailesinin üçüncü kız çocuğu olarak dünyaya gelen Akel, bale eğitimine yedi yaşında başlamıştır. İlkokul eğitimini İzmir'deki Gazi İlkokulu'nda tamamlamış ve ardından 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimini almıştır. Profesyonel kariyerine televizyon sunuculuğu ve dizi oyunculuğuyla adım atan Ebru Akel, Türk medya sektöründe önemli bir isim olarak bilinmektedir.